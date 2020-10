Sta per arrivare "Call of Duty: Black Ops Cold War"

Roma, 27 ott. (askanews) - Il 13 novembre 2020 torna Black Ops. Rilasciato il trailer di "Call of Duty: Black Ops Cold War" per console e Pc; il gioco è ambientato nel 1981, al culmine della Guerra Fredda. Mentre i poteri mondiali si contendono il controllo, incombe una minaccia nascosta. I giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie per fermare un complotto portato avanti per decenni.Si potrà giocare con i protagonisti Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson nella stessa squadra per affrontare un misterioso nemico conosciuto come Perseus. Ma nella nuova generazione del multigiocatore si potrà anche fare un'esperienza Cross-play interconnessa che comprende battaglie 6v6, 12v12 e team d'assalto da 40 giocatori. Inoltre, sarà possibile collaborare con una squadra d'intervento internazionale finanziata dalla Cia conosciuta come Requiem, mentre i segreti di un orribile esperimento della Seconda Guerra Mondiale minacciano gli equilibri mondiali.