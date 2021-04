Alvaro Soler racconta la Magia della sua musica tormentone

Milano, 14 apr. (askanews) - E' uno dei big incontrastati della musica estiva Alvaro Soler, dopo un anno di silenzio è tornato con Magià il nuovo singolo che si candida a diventare hit dell'estate. Un ritorno atteso dopo uno stop di un anno per elaborare un sacco di cose."Ho preso una pausa perché dopo gli ultimi sei anni in cui ho vissuto tante cose e non ho avuto mai il tempo per pensare a quello che succedeva e volevo vedere anche la mia famiglia, non avevo vita privata: ero sempre su istagram e in giro per concerti e interviste e quando ero in studio avevo perso il gusto di scrivere, che in reltà è ciò che mi ha messo nel mondo della musica e ho pensato che qualcosa non stava funzionando".Proprio da questo periodo di riflessione è nata Magia con il suo messaggio."Soprattutto era il messaggio, volevo una canzone che portasse energia e speranza e penso che Magia era la canzone perfetta per quello".Autore di successi mondiali come Sofia, El Mismo sol e La cintura, Alvaro Soler non teme di essere etichettato come musicista da tormentone."Il tormentone lo fa la gente. Io propongo una canzone, la canto ma è la gente che deve scegliere se è un tormentone. Dopo un anno di pausa c'è sempre un po' di pressione. Il suono di Magia è totalmente Alvaro Soler. Ovviamente c'è sempre un po' di tensione, un po' di paura per ogni canzone che faccio uscire altrimenti sarebbe un po' noioso".In questo anno di riflessione Alvaro si è dedicato molto alla scrittura e sono nate tante nuove canzoni che finiranno in un album che farà cantare e ballare.Ups00.07.33 Normalmente - 00.08.08 niente"Normalmente per un album scrivo 15 canzoni e ne scelgo 13. Invece quest'anno ho scritto 30-40 canzoni e ne scelgo comunque 13, per questo la decisione è stata più difficile. E' molto eclettico, con tanti stili diversi. Uscirà tra un paio di settimane il nuovo singolo ma non posso dire nulla".Soler sta lavorando per fare qualche data live in sicurezza ma starà comunque vicino ai sui molti fan.00.08.20 se non - 00.08.30 belle"Se non posso fare i conceti allora faccio più musica e faccio uscire più canzoni e ci sono collaborazioni molto belle".Nella seconda estate della pandemia, Alvaro Soler vuole riportare la Magia della musica e della leggerezza.Ups musica