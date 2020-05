"Bar Giuseppe" di Giulio Base: un film su un uomo che non urla

Roma, 26 mag. (askanews) - Arriva il 28 maggio in esclusiva su RaiPlay il film di Giulio Base "Bar Giuseppe", presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il protagonista, interpretato da Ivano Marescotti, è un uomo silenzioso che gestisce il bar e la stazione di servizio in una zona rurale della Puglia. Il suo locale è il punto di incontro e di ritrovo di persone molto diverse, italiani e immigrati.Quando Giuseppe cerca una cameriera, la sua scelta ricade su una ragazza (l esordiente Virginia Diop) da poco sbarcata dall Africa con la famiglia. E queste due anime un po perse si innamoreranno, creando grosso scandalo nel paese e generando l ostilità dei figli di lui.La figura del protagonista è ispirata al Giuseppe Biblico. "L idea del film - ha detto Giulio Base - mi è venuta leggendo il libro 'Giuseppe' di Gianfranco Ravasi. Volevo raccontare un uomo giusto, lavoratore, silenzioso, diverso da ciò che si vede al giorno d'oggi in cui tutti vogliono esprimere le proprie idee ad alta voce".