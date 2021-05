Da Scarlett Johansson a Tom Cruise, bufera contro i Golden Globe

Roma, 11 mag. (askanews) - Bufera ad Hollywood sui Golden Globe i prestigiosi premi cinematografici assegnati dalla stampa Usa specializzata dopo l'annuncio da parte di Nbc che non manderà in onda la cerimonia del prossimo anno come forma di protesta per la lentezza dell'organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclusività. Non ci sarebbe nessuna persona nera fra gli 87 giurati secondo il Los Angeles Times.Numerose le star che si sono schierate contro la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) per mancanza di pluralismo nella sua giuria. Prima tra tutte l'attrice Scarlett Johansson che ha giudicato i premi razzisti e discriminatori oltre a denunciarne i meccanismi oscuri e segreti per farne parte. In un'intervista a Variety Johansson ha anche rivelato di aver evitato le conferenze stampa dell'organizzazione a causa di "domande e commenti sessisti".Insieme a lei, il collega di "Avengers" Mark Ruffalo e molte altre star. Sui social si è scatenato il tam tam con #ChangeIsGolden "Come recente vincitore di un Golden Globe - ha scritto tra le altre cose l'attore - non posso sentirmi orgoglioso di aver vinto di recente questo premio".E Tom Cruise, sempre secondo Variety, considerata la "Bibbia" del cinema, ha restituito i tre Golden Globe vinti per "Nato il 4 luglio", "Jerry Maguire" e "Magnolia".Ma la polemica corre e dopo Nbc anche Netflix e Amazon hanno manifestato l'intenzione di chiudere i rapporti con l'organizzazione fino a quando non sarà pronta a spingersi oltre con la sua riforma.