Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena al via. Video

Si apre oggi l’88° edizione del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena, nella magnifica cornice di Villa Borghese, in Roma. Dopo la rinuncia forzata dell’anno scorso, l’ovale più famoso d’Italia torna ad ospitare cavalieri ed amazzoni da tutto il Mondo, che si contenderanno, tra le altre, anche l’ambita Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, venerdì, e il Rolex Gran Premio Roma, in programma nella giornata di domenica. “Piazza di Siena quest’anno ha un sapore molto particolare dopo le vicende dello scorso anno. È un’edizione che abbiamo voluto fortemente e organizzato con grande convinzione” ha commentato il Presidente della FISE Marco Di Paola, sottolineando anche i numeri record delle iscrizioni e dielle nazionalità rappresentate. “Questa edizione ci deve dare l’ottimismo, ci deve far capire la forza che abbiamo come Paese e come sistema-Paese. Una forza che spesso ci dimentichiamo di avere, ma di cui dobbiamo avere maggiore consapevolezza” ha infine concluso Diego Nepi, Event Director del concorso.