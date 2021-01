Il reggae degli Shakalab feat Alborosie si mescola con l'hip hop

Milano, 11 gen. (askanews) - Gli Shakalab, una delle più interessanti e storiche reggae band italiane tornano con un nuovo singolo "Giganti" feat Alborosie e prodotto da Shablo."La collaborazione Alborosie e Shablo, è stato un percorso quasi naturale visto che siamo stati ospiti del tour di Albo in occasione dei 25 anni della sua carriera nel 2019, lui è uno dei più grandi esponenti del reggae moderno e abbiamo voluto un po' controbilanciare questo peso artistico coinvolgendo Shablo grande esponente dell'hip hop nazionale".Gli Shakalab con "Giganti" portano l'attenzione sulla tematica dell'amicizia, quella vera e di lunga durata, senza la quale ci sentiremmo molto spesso persi e vuoti dentro."Abbiamo voluto fare questo omaggio all'amicizia che ci accomuna, il singolo parla del fatto che quando si crea un rapporto sinergico si è più forti, perchè si può contare sull'aiuto degli altri e guardare avanti sapendo che c'è qualcuno che ti guarda le spalle".Il brano con un flow eletrizzante e cantilenato si apre anche ad influenze black, reggae e soul lasciando spazio ad un ritornello incalzante ma è solo un antipasto."Il singolo anticipa il progetto che uscirà nel 2021 che è l'album celebrativo dei nostri 10 anni di carriera, in cui ci saranno tantissime collaborazioni circa 25 featurin, in cui abbiamo cercato di fondere in reggae e l'hip hop i due generi che ci caratterizzano e sarà una bella bomba".