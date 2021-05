Marco Masini torna in live streaming per beneficienza

Firenze, 5 mag. (askanews) - Tornare a suonare dal vivo per ridare speranza a chi vive di musica e aiutare concretamente i più piccoli. Marco Masini domenica 9 maggio alle ore 21.00 sarà in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze con uno speciale concerto acustico a sostegno della Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze."Questa iniziativa è figlia di tante cose, innanzitutto dalla voglia di ricominciare a stare con i miei musicisti a riprovare il gusto di suonare uno strumento, dalla voglia di far lavorare tutto il mio staff che da più di un anno vive un momento difficile e di conseguenza la voglia di dare un aiuto a quelli che sono protagonisti della musica ma non si vedono e poi sostenere una causa importanete e ritrovare la mia gente e poterci riabbracciare a distanza".Uno spettacolo acustico, intimo ed elegante con tanti successi e qualche sorpresa."Fortunatamente ho un repertorio di trent'anni e posso passare da una cosa all'altra, l'importante è dare omogeneità, la versione acustica rende le canzoni figlie dello stesso tempo anche se per argomenti, testi e visione della vita sono completamente diverse. Questo distacco temporale si sentirà ma non nella musica e nei colori perchè farò una valuazione accurata delle canzoni di nicchia che rappresentano gli album più che i singoli per dare una veste unica".Nel periodo di lockdown Masini ha scritto molto ma al momento non c'è un album in arrivo"."Io preparo sempre qualcosa di nuovo, mi basta andare in macchina a fare la spesa che mi viene un'idea e la butto giù sul telefonino, ma non è detto che sia per me perché io faccio anche l'autore, ma avere canzoni nel cassetto non fa mai male perché poi alla fine potremo essere pronte al momento giusto".