Musica, cinema e amore secondo Piero Sidoti nel singolo Un posto

Milano, 1 ott. (askanews) - Musica e cinema uniti da Piero Sidoti che per il nuovo singolo "Un posto", si è ispirato al film appena uscito nelle sale , "Il Grande Passo", nel quale l'artista fa un cameo, un binomio che il cantautore e attore racconta così:"Il cinema e la musica d'autore sono due forme d'arte che si possono compenetrare facilmente. Lo vivo bene perché ho fatto una canzone ispirata alla sceneggiatura del film "Il Grande Passo"."Un posto" è un'intensa ballata che racconta una storia d amore vissuta liberamente."Un posto racconta una lettera sussurrata alla propria amata, dove confida che ci si può amare e vivere in maniera autentica vivendo le proprie passioni e i propri sogni senza avere l'intralcio della paura".Piero Sidoti sta lavorando a un album che uscirà in primavera."Sicuramente parlerà di amore, ma è un album che vuole parlare di emozioni e parlando di emozioni, emozionare chi ci ascolta.Nel videoclip il regista Antonio Padovan ha ripreso il tema de "Il Grande Passo", alternando immagini che ritraggono il cantautore in un paesaggio deserto, che ricorda appunto la luna, e spezzoni del film in cui compaiono i due attori protagonisti Giuseppe Battiston e Stefano Fresi.