Tra musica, teatro e amicizie nasce Bingo di Margherita Vicario

Milano, 15 mag. (askanews) - Margherita Vicario ha raccolto la sua storia degli ultimi tempi in "Bingo", un album molto interessante composto da 14 tracce che narrano l'immaginifico e coinvolgente mondo della cantante."Il titolo è nato per puro caso, ho rinominato Bingo una cartella all'inzio del lavoro, poi mi sono chiesta perchè avessi scelto questa parola e mi sono resa conto che il Bingo rappresenta il mio modo di scrivere, con lati cupi e lati tragici ma anche molto divertenti e adrenalinici. Quindi alla fine ho deciso di tenerlo perchè mi rappresentava molto".Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, l'album e il singolo "Come va" aprono anche una finestra narrativa sull'universo femminile e le amicizie tra donne."Nella mia vita e nella mia le amicizie tra donne contano enormemente e sempre di più. Da ragazzina ero un maschiaccio e avevo tanti amici maschi e solo crescendo ho scoperto e capito il valore dell'amicizia tra donne. Nelle mie canzoni prendo spunto da loro e sono sempre presenti nei video. Su questo tema è nata la canzone con Elodie che è una mia amica che stimo molto, e dalle lunghe telefonate sono nati il pezzo nel mio disco e il pezzo nel suo".Il teatro è uno degli ambienti più amati da Margherita Vicario che quest'estate oltre a portare live il suo album Bingo ha un progetto molto innovativo."Il progetto con L'Orchestra Multietnica di Arezzo è un concerto spettacolo, ne ho dato un assaggio al Concerto del Primo Maggio di Roma, con letture, canzoni basato sulle "Storie della buonanotte per bambine ribelli". E' un best seller con storie bellissime e faremo uno spettacolo concerto su quello".