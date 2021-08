Bologna, coppia di anziani scopre di avere il Covid e fugge dall'ospedale

Bologna, coppia di anziani non vaccinati scopre di essere positiva al Covid-19 e in attesa del ricovero scappa dall'ospedale

Una coppia di anziani ha scoperto di aver contratto il Covid-19 in ospedale ma mentre i medici erano impegnati per ricoverarli ha deciso di lasciare la struttura e tornare a casa. E' successo a Bentivoglio, Comune alle porte di Bologna. Marito e moglie di 70 anni, entrambi non vaccinati, era arrivata in ospedale su richiesta del medico di famiglia, che gli aveva prescritto una radiografia al torace. La coppia presentava sintomi come tosse e febbre da qualche giorno. Dall'esame era emerso un quadro clinico compativile con il Covid-19 in una forma piuttosto grave.

"Ci ha messo del tempo a convincerli di passare dal pronto soccorso per fare ulteriori accertamenti", ha spiegato Grazia Pecorelli, direttrice di pronto soccorso ed emergenza territoriale dell'Ausl di Bologna. Gli anziani erano convinti di avere solo una bronchite e hanno insistito sul fatto di non avere il vaccino Covid-19. Gi operatori sanitari hanno impiegato anche diverso tempo a convicerli a fare il tampone, risultato poi positivo. I medici sono stati quindi costretti a comunicargli la necessità del ricovero. Nell'attesa di preparare i posti letto la coppia ha lasciato l'ospedale. Gi operatori sanitari hanno passato ore a cercarli e preoccupati hanno allertato i carabineri. Alla fine i due anziani erano tornati a casa propria.

"Si sono rifiutati di tornare in ospedale, dicendo che preferivano rimanere a casa pur essendo consapevoli dei rischi ai quali si esponevano - conclude la Pecorelli - Ma non sono abbandonati a se stessi, li seguiremo".