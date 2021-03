Ue, codice Qr per dimostrare di essere vaccinati. "Green pass" per il turismo

Il Coronavirus continua a far paura. La situazione resta di emergenza anche a causa del dilagare delle varianti, in Italia e nel mondo. In attesa di una vaccinazione di massa, che comunque non avrà tempi brevi, si valutano possibili soluzioni per rilanciare un comparto in grandissima difficoltà: il turismo. L'Unione Europa valuta l'ipotesi di introdurre un "green pass" per il Covid. Una sorta di passaporto - si legge sulla Verità - che certifichi, attraverso un codice Qr l'avvenuta vaccinazione.

Ma non solo. Nel documento ci saranno anche i dati relativi alla negatività a un test o la guarigione dal Covid. Servirà per facilitare gli spostamenti dei cittadini europei, condizione necessaria per far ripartire il turismo in estate. Lo ha detto il commissario Ue Didier Reynders, precisando che "il certificato non costituirà un prerequisito per la libera circolazione e non discriminerà in alcun modo".