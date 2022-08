Compleanni oggi: i compleanni VIP del 23 agosto 2022

Tutti i compleanni di oggi 23 agosto 2022

Oggi 23 agosto sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Alex Britti

Nato a Roma il 23 agosto 1968, oggi compie 54 anni

Alessandro Britti è un cantautore e chitarrista. La popolarità arriva nel 1998 quando apre il concerto di Milano di B.B. King e con il singolo Solo una volta (o tutta la vita). Altri suoi brani celebri sono Una su 1.000.000 e La vasca. Nel 2003 arriva secondo al Festival di Sanremo con 7.000 caffè. Nel luglio dl 2022 lancia il suo album MOJO, il primo interamente strumentale.

Rita Pavone

Nata a Torino il 23 agosto 1945, oggi compie 77 anni

Rita Ori Filomena Merk-Pavone, nota come Rita Pavone è una cantante, attrice e shogirl italiana naturalizzata svizzera. La popolarità arriva nel 1963 con brani come La partita del pallone e Sul cucuzzolo, a cui seguono Il ballo del mattone e Datemi un martello. Nel 1964 interpreta Il giornalino di Gian Burrasca e l'anno successivo vince il Cantagiro. E' sposata con Teddy Reno dal 1968.

Andrea Pucci

Nato a Milano il 23 agosto 1965, oggi compie 57 anni

Andrea Pucci, pseudonimo di Andrea Baccan e noto anche solo come Pucci, è un comico, cabatterista e presentatore. Inizia la carriera a La sai l'ultima? ma la popolarità arriva con Colorado tra il 2004 e il 2006. Nel 2017 conduce il programma Big Show su Italia 1 ed è stato ospite di Quelli che il calcio e Maurizio Costanzo Show.

Mannarino

Nato a Roma il 23 agosto 1979, oggi compie 43 anni

Alessandro Mannarino, noto semplicemente come Mannarino è un cantautore. Inizia la sua attività nel 2001 e comincia a farsi conoscere come ospite di programmi come Viva Radio 2 e altre manifestazioni musicali. Dopo la partecipazione a Parla con me nel 2009 lancia il primo album Bar della rabbia. Il suo brano più amato è Me so 'mbriacato