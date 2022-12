Compleanni oggi: i compleanni VIP del 31 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 31 dicembre 2022

Oggi 31 dicembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Alex Ferguson

Nato a Glasgow il 31 dicembre 1941, oggi compie 81 anni

Sir Alexander Chapman Ferguson è un ex calciatore, di ruolo attaccante, ed ex allenatore. Dopo avere vinto con l'Aberdeen una Coppa delle Coppe e 3 campionati scozzesi passa nel 1986 al Manchester United, club in cui resterà fino al 2013 vincendo 2 Champions League, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa del mondo per club, 13 campionati inglesi, 5 FA Cup, 4 Coppe di Lega e 10 Community Shield. E' l'allenatore più vincente nella storia del calcio.

Anthony Hopkins

Nato a Port Talbot il 31 dicembre 1937, oggi compie 85 anni

Sir Philip Anthony Hopkins è un attore e regista britannico. Nel 1992 vince il premio Oscar come miglior attore protagonista con Il silenzio degli innocenti e nel 2021 con The Father - Nulla come sembra. E' conosciuto anche per altre interpretazioni nel ruolo di Hannibal Lecter in Hannibal (2001) e Red Dragon (2002) e per film come Quel che resta del giorno (1993), Gli intrighi di poter - Nixon (1995), Amistad (1997) e I due papi (2019).

Alberto Brandi

Nato a Milano il 31 dicembre 1963, oggi compie 59 anni

Alberto Brandi è un giornalista sportivo e conduttore. Nel 1991 lavora nella redazione sportiva RTI, diventata poi Sportmediaset, e conduce programmi come Studio Sport. Dal 1996 al 2006 conduce Guida al campionato. Ha anche condotto Controcampo per diventare poi nel 2014 direttore di Sportmediaset.