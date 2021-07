Meghan Markle produrrà una serie Netflix per "emancipare le donne"

Meghan Markle, serie TV Netflix: la moglie di Harry diventa produttrice televisiva. La serie potrebbe chiamarsi Pearl e "aiuterà le donne a emanciparsi"

Meghan Markle prima di sposare il principe Harry è stata un'attrice di discreto successo. La duchessa del Sussex ha partecipato a serie TV di successo come Suits, Fringe e CSI Miami e film come Amazzare il capo...e vivere felici. Ora per Meghan Markle è arrivato il momento di passare dall'altra parte della cinepresa. La moglie di Harry, che pare abbia avuto una lite furibonda con il fratello William appena dopo il funerale del nonno Filippo, infatti produrrà per Netflix una serie animata ispirata a personaggi femminili che hanno fatto la storia "per aiutare le ragazze ad emanciparsi". Lo ha annunciato la stessa fondazione che fa capo a Megan e Harry, il cui terzo film sulla loro vita ha lasciato i fan con l'amaro in bocca.

La serie avrà come protagonsta una ragazza di nome Pearl, che ispirata dall'esempio di figure di donne storiche, "imparerà gradualmente a conoscere i suoi punti di forza e ad emanciparsi". Non è stata comunicata una data sull'uscita della serie, che potrebbe chiamarsi "Pearl". Il regista David Furnish, marito di Elton John, è uno dei co-produttori.

Harry e Meghan, che vivono in California dopo aver preso le distagenze dalla famiglia reale britannica, gestiscono la Archewell Foundation, un ente di beneficenza e una società di produzione audiovisiva che ha firmato partnership redditizie con le piattaforme Netflix e Spotify.