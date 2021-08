Afghanistan, Airbnb ospiterà 20.000 profughi: l'annuncio del CEO Chesky

Brian Chesky, CEO di Airbnb: "Ospiteremo 20.000 profughi dell'Afghanistan nei nostri alloggi. Spero che questo spinga altri leader a fare altrettanto"

Airbnb, la società californiana leader nel settore degli affitti di breve termine, ha annunciato la propria intenzione di ospitare 20.000 profughi afghani nei propri alloggi.

Ad annunciarlo è stato il CEO Brian Chesky, il quale ha parlato della fuga da Kabul dopo il ritorno al potere dei talebani come di "una delle più grandi crisi umanitarie del nostro tempo”.

Chesky ha spiegato che Airbnb lavorerà a stretto contatto con le ONG e con airbnb.org, l'ente benefico legato alla società che fornisce alloggi alle persone bisognose a seguito di disastri naturali e altre crisi.

Non è stato però specificato per quanto tempo Airbnb sosterrà le spese necessarie per il soggiorno dei profughi.