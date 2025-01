Paura nel pieno centro di Bologna, uomo pestato a sangue da una baby gang

Bologna, uomo pestato a sangue da una baby gang: "Avevano anche un taser"

Paura a Bologna. Un uomo di 55 anni, Giancarlo Gregori, è rimasto coinvolto nel centro della città in un brutale episodio di violenza. L’uomo, con il volto ancora segnato da gonfiori ed ematomi, ha raccontato alla stampa i drammatici momenti vissuti: “Poco dopo la mezzanotte, gruppi di ragazzini hanno iniziato a riunirsi qui sotto, in via San Mamolo, davanti al bar Ciccio, urlando e schiamazzando. Il peggio è iniziato quando hanno pensato che qualcuno del nostro palazzo gli avesse lanciato acqua per allontanarli, ma non siamo certo stati noi, io per di più ero a letto”.

Secondo il racconto, una decina di giovani, presumibilmente appartenenti a una baby gang e armati di taser, avrebbero forzato il portone dell’edificio, invadendo le scale e colpendo muri e citofoni. “Sentendo il trambusto, sono uscito in pigiama per controllare”, ha spiegato Gregori.

