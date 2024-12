Alba Parietti investita da due ragazzini: trasportata d'urgenza al Pronto soccorso. Che cos'è successo

Alba Parietti vittima di un incidente sulle piste da sci a Courmayeur

Incidente sulla neve per Alba Parietti, che si trovava a Courmayeur per le vacanze invernali con il compagno, il manager Fabio Adami. La showgirl, 63 anni, stava sciando quando è stata investita da due ragazzi. Erano circa le 12:30 e la pista era quasi vuota. Secondo quanto riportato da Tgcom24, i due giovani stavano facendo slalom e l’hanno colpita intenzionalmente, uno davanti e l’altro dietro.

Dopo la caduta, si sono fermati un attimo, probabilmente per accorgersi di essere stati visti, e poi sono andati via senza fermarsi. Parietti è stata subito portata al Pronto Soccorso per accertamenti. Intervistata da LaPresse, la conduttrice ha dichiarato: "Come sto? Non lo so ancora. Mi stanno facendo tutti gli accertamenti...".

Le vacanze erano iniziate con un momento di leggerezza, domenica sera, quando Alba si era esibita con Massimo Boldi in un locale, cantando "Mi sono innamorata di te". La showgirl aveva anche condiviso alcuni scatti da Courmayeur, insieme al compagno.