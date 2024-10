Furto ad Alba Parietti: "Vivere a Milano è una roulette russa"



Alba Parietti ha espresso tutta la sua frustrazione e rabbia sui social dopo essere stata vittima di un furto nella notte. Le quattro ruote della sua auto sono state rubate, nonostante le telecamere di sicurezza posizionate proprio sopra il parcheggio. L'episodio, accaduto tra Basiglio e Milano 3, non è stato un caso isolato: altre persone hanno subito lo stesso danno. "Rubano continuamente tutto: borsette, scippi, aggressioni a donne. La vita qui è diventata imprevedibile, come una roulette russa", ha scritto la showgirl su Instagram, lamentando un crescente senso di insicurezza nella città.

La rabbia di Alba: "Uno Stato che ha fallito"

Nel suo sfogo, Alba Parietti ha espresso anche preoccupazioni più ampie. Ha sottolineato come vivere a Milano e dintorni sia diventato impossibile, facendo un'amara riflessione sulla sicurezza: "Posso considerarmi fortunata, alla fine sono solo quattro ruote. Ma cosa dire di chi perde la vita per un’aggressione senza motivo?". La showgirl non ha risparmiato critiche alle istituzioni, sottolineando come lo Stato, incapace di garantire sicurezza, salute e istruzione, abbia fallito nel suo compito. "Mi vergogno come cittadina – ha concluso – e ho paura del futuro che stiamo lasciando alle nuove generazioni".