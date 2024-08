Commissione di inchiesta Covid 19: La Russa fa le nomine ed è subito polemica

Dopo il rifiuto di M5s e Pd di nominare i propri rappresentanti nella commissione d'inchiesta Covid, il Presidente del Senato ha scelto i componenti. Si tratta dei Senatori Alfredo Bazoli (Pd), Gianni Berrino (Fd'I), Francesco Boccia (Pd), Claudio Borghi (Lega), Giuseppe De Cristofaro (Avs), Guido Liris (Fd'I), Marco Lisei (Fd'I), Lucio Malan (Fd'I), Raffaella Paita (Iv), Massimiliano Romeo (Lega), Licia Ronzulli (FI), Luigi Spagnolli (Autonomie), Francesco Zaffini (Fd'I) e Ignazio Zullo (Fd'I).

Le critiche per la presenza di Borghi e Malan

Non sono mancate le polemiche per la presenza del leghista Claudio Borghi e del presidente del gruppo di FdI al Senato Lucio Malan, da sempre in prima linea non solo contro i lockdown e i green pass, ma soprattutto verso i vaccini. Da anni portano avanti, in particolare sui social, una campagna sugli effetti avversi e le "morti improvvise".

La commissione Covid - per com'è stata approvata dal parlamento - prevede siano rappresentati tutti i gruppo politici, in modo proporzionale. Si compone di 15 rappresentanti per la Camera e altrettanti per il Senato.

I compiti della Commissione Covid

In base alla legge che istituisce la Commissione d'inchiesta sul Covid, approvata a marzo di quest'anno fra le polemiche, l'organo bicamerale si occuperà della gestione dell'emergenza sanitaria, delle misure adottate per prevenire ed affrontare l'emergenza. Ha il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus nel territorio nazionale, e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravità.

La Commissione dovrà presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta; sono ammesse relazioni di minoranza.