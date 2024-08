Covid, riesplode la paura del virus: 17mila contagi in una settimana

Il ritorno del Covid: in una settimana più di 17 mila nuovi contagi. La Campania è la regione più colpita seguita da Lombardia e Lazio

Il Covid è tornato e, questa volta, colpisce in piena estate. Infatti, in Italia, nella scorsa settimana, che andava dal 25 al 31 luglio, il virus pandemico ha registrato più di 17mila nuovi casi di contagio, con un aumento del 24 per cento rispetto ai 13,672 della settimana precedente. Se si guarda l'incidenza, poi, sale del 26 per cento, ovvero si passa da 23 persone contagiate e 29 ogni 100mila abitanti. Un incremento inferiore rispetto al più 50 per cento e oltre registrato nel periodo 18-24 luglio sui 7 giorni precedenti. Questi dati sono consultabili e disponibili grazie al lavoro di monitoriaggio della cabina di regia del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.

I casi di Covid in Italia, come è sempre stato, non aumentano in maniera omogenea. Ci sono zone più colpite e zone meno colpite. Basti pensare all'accanimento della pandemia nell'area geografica della Lombardia nell'anno 2020. Oggi, nel 2024, invece, la regione che questa settimana ha avuto un''incidenza maggiore e più nuovi casi di Covid è la Campania, dove si contano oltre 3mila nuove infezioni. Seguono la Lombardia e il Lazio con, rispettivamente, 2.957 e 2.450 nuovi casi. Tutte le altre regioni o province autonome, al momento, rimangono sotto i 2mila contagi.