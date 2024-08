Covid, boom di casi nel 2024. Italia impreparata: ecco le regioni più colpite

Allerta Covid-19: oltre 2mila morti da inizio anno. I contagi dalla Sardegna alla Campania

L'Italia è alle prese con una nuova emergenza Covid-19? Non del tutto, vero è, però, che il virus in questa estate del 2024 ha visto una ripresa notevole. La causa? Nuove varianti, più contagiose ma fortunatamente meno aggressive. L'ultima variante emersa è la Kp3, appartenente alla famiglia delle varianti Flirt.

La notizia è che il virus c'è, circola ed è in crescita. Tuttavia, i casi sono ampiamente sottostimati perché poche persone scelgono di farsi un tampone. Tuttavia dall'inizio dell'anno, i decessi causati dal Covid-19 in Italia hanno superato i 2.000. e l'aumento dei casi e dei ricoveri nelle ultime settimane è un segnale di allarme che gli esperti raccomandano di non ignorare. Pertanto le istituzioni sono invitate a promuovere una campagna vaccinale intensa in autunno per proteggere soprattutto i soggetti fragili.

L'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute mostra un incremento del 53% dei contagi nella settimana dal 18 al 24 luglio rispetto alla settimana precedente, con i casi saliti da 8.942 a 13.672.

Grazie all'analisi condotta per il Messaggero dal professor Antonello Maruotti, ordinario di statistica all'Università Lumsa di Roma, è stato possibile delineare una mappa del contagio in Italia. "Il tasso di positività è pressoché uguale in tutte le regioni, ad eccezione del Piemonte, dove è stato molto basso nell'ultima settimana, e della Sardegna, dove invece è stato particolarmente alto" spiega il professor Maruotti. Tuttavia, i dati sembrano destinati a crescere.

Dove si evidenzia una maggiore crescita dei casi? La diffusione del virus appare particolarmente veloce in Sardegna, Puglia, Campania e Calabria. In termini assoluti, il maggior numero di casi si è registrato in Campania, Lombardia, Lazio, Veneto e Puglia.