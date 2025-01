Marito e moglie morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio. Il dramma a Gualdo Tadino

Potrebbe essere stato compiuto con la pistola in dotazione all'uomo, sembra una guardia giurata, quello che è ritenuto un probabile omicidio-suicidio





Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti in un'abitazione in una frazione di Gualdo Tadino, a Gaifana. Secondo le prime informazioni sono entrambi giovani. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella che possa essersi trattato di un femminicidio-suicidio.



Potrebbe essere stato compiuto con la pistola in dotazione all'uomo, sembra una guardia giurata, quello che è ritenuto un probabile omicidio-suicidio scoperto in un'abitazione a Gaifana di Gualdo Tadino. Una dinamica comunque ancora al vaglio dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. Che stanno anche cercando di accertare se, come sembra, all'interno della coppia ci fossero problemi da qualche tempo.



Leggi anche/ Cadavere di un uomo trovato per strada nel Milanese, si indaga nel mondo dello spaccio - Affaritaliani.it