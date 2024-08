Gelato, gli italiani se ne vantano ma Germania e Francia ci battono

La Germania è il primo produttore europeo di gelato con 612 milioni di litri all'anno. L'Italia è solo terza, dietro anche alla Francia

In estate gli italiani non possono fare a meno di un buon gelato e lo stesso vale per i turisti stranieri, che considerano questo prodotto uno dei simboli del nostro Paese. La stessa parola "gelato" viene utilizzata nel mondo per indicare quello artigianale, in contrapposizione a quello industriale considerato di minore qualità.

Nononstante il gelato sia nato in Italia intorno alla metà del sedicesimo secolo, stando ai dati di Eurostat per il 2023 la Germania è il primo produttore in Europa con 612 milioni di litri all'anno. Segue poi la Francia con 568 milioni e l'Italia con 527 milioni. In generale la produzione di gelato è calata a 3,2 miliardi di litri (-1,4%) ma la Spagna è un'eccezione con un aumento da 80 a 402 milioni di litri.

La Germania è anche il Paese in cui il prezzo medio è più basso con 1,8 euro al litro. Seguono ancora poi Francia (2,2 euro) e Italia (2,6 euro). I prodotti più esportati al di fuori dell'Ue sono quelli francesi con 52 milioni di chili. L'Italia è quarta con 28 milioni di chili, pari all'11% del totale delle esportazioni.