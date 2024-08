Migliori gelati confezionati, ecco qual è il migliore

Migliori gelati confezionati

Ecco la classifica dei migliori gelati che si possono trovare al bar ma anche al supermercato. Come si legge su Verona sera il voto più alto lo prende un classico della gelateria italiana.

Ferrero Rocher (6 ½)

Ferrero porta la pralina Rocher nella versione gelato su stecco. La croccante copertura di cioccolato con granella di nocciole e il gelato alla nocciola con variegatura di nocciola e cacao sono piccoli ma intensi. Un gelato ricco di gusto, fedele alla pralina originale.

Maxibon (7+)

Il Maxibon, lanciato nel 1989, rimane un’icona estiva. Con doppio gusto e doppio godimento, questo gelato rappresenta un pezzo di storia dell'estate italiana, sempre in grado di farci sentire in vacanza.

Cucciolone Algida (8)

Cucciolone è un simbolo dell’infanzia che piace anche da adulti, con zabaione, cacao magro e panna tra due biscotti morbidi. Imbattibile nella categoria dei biscotti gelato.

Coppa del Nonno (8 ½)

La Coppa del Nonno, con caffè e latte, è un gelato storico che continua a piacere. La sua lista di ingredienti corta e senza aromi aggiunti lo rende un gelato ottimo sotto tutti i punti di vista.

Magnum Classic (8+)

Il Magnum Classic è un’icona dei gelati su stecco, con la sua ricopertura di cioccolato. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto agli anni ’90, rimane un piacere in ogni sua versione. Perfetto per chi cerca un godimento senza tempo.

Cornetto Algida (9)

Il Cornetto Algida Cuore di panna, con i suoi 45 anni di storia, è il cono più celebre tra i gelati confezionati. Nato a Napoli, è diventato famoso in tutto il mondo. Disponibile in oltre 15 versioni differenti, Cornetto è un'icona estiva che non ha rivali, solo tante imitazioni. Il gusto è inconfondibile e amato da tutti.