Coronavirus dati 14 aprile: calano nuovi contagi e ricoveri terapia intensiva

Coronavirus: Borrelli, oggi positivi in calo a +675, morti 602, guariti 1.695

Scendono a 675 in piu' gli attualmente positivi al coronavirus a fronte dei 1.363 in piu' registrati ieri. Diminuiscono ancora, di 74 unita', i pazienti in terapia intensiva mentre calano di 12 unita' i pazienti ricoverati negli altri reparti. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus. I decessi registrati oggi sono 602 a fronte dei 566 di ieri, mentre i guariti sono 1.695 in piu' di ieri. L'incremente degli attualmente positivi e' il piu' basso dallo scorso 10 marzo.

Coronavirus: Borrelli, raccolte donazioni per 122,5 mln

Ad oggi sul conto corrente della protezione civile "sono state raccolte donazioni per 122.511.065 euro, circa 26 milioni dei quali gia' spesi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell'incontro quotidiano con i media.