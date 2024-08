Isola d'Elba, fiamme su traghetto a Piombino: evacuati passeggeri e personale

I Vigili del fuoco del comando di Livorno e di Grosseto stanno intervenendo a Piombino per un incendio scaturito nella sala macchine di un traghetto che era in partenza per l'isola d'Elba. Al momento sono in corso le operazioni di evacuazione delle circa 300 persone a bordo, tra passeggeri e personale della compagnia di navigazione. I Vigili del fuoco sono sul posto con 3 squadre, 3 autoscale, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l'elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina.

"Va un plauso alla macchina dei soccorsi e ai Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento l' incendio sul traghetto diretto da Piombino all'Isola d'Elba evacuando i passeggeri ed evitando che l'incidente di oggi potesse trasformarsi in una cosa più seria. Vanno ora appurate ed approfondite le cause che hanno generato il rogo e rafforzate le misure di prevenzione per quanto riguarda il trasporto marittimo. La futura gara regionale dovrà prevedere non solo una qualità migliore del servizio, ma anche maggiori garanzie sulla sicurezza, e l’attenzione all’ammodernamento del naviglio attualmente utilizzato tra la costa e l’Arcipelago toscano". E’ quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani