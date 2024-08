Naufragio Palermo, riprendono le ricerche. Tra i dispersi anche il presidente di Morgan Stanley

Naufragio dello yacht britannico, riprendono le ricerche. Asp di Palermo concede un team di psicologi in supporto ai superstiti

Sono ricominciate presto oggi, martedì 20 agosto, le ricerche dei sei dispersi nel naufragio del Bayesian, lo yacht britannico affondato ieri a Porticello, lungo la costa Palermitana, a causa di una tromba d'aria. I sommozzatori dei Vigili del fuoco dovranno scendere a circa 50 metri di profondità per cercare di recuperare i corpi delle sei persone che, all'alba di ieri, si sono inabissate. Erano in 22 a bordo della prestigiosa imbarcazione: 15 sono stati tratti in salvo, uno è deceduto. Si tratta del cuoco di bordo, trovato senza vita vicino al relitto del Bayesian. Per i superstiti, l'Asp di Palermo ha fornito un team di psicologi per dar loro supporto e stargli vicine. Due professioniste raggiungeranno già in mattinata l'hotel Domina Zagarella dove alloggiano alcuni dei sopravvissuti.

Chi sono le sei persone disperse

Ad avere più bisogno di aiuto sono i familiari delle sei persone ancora disperse e, con molte probabilità, intrappolate all'interno dello yacht a 49 metri e mezzo di profondità. Tra loro ci sarebbero il presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, insieme alla moglie, l’imprenditore britannico del settore Tlc Mike Lynch, fondatore della Autonomy, la figlia diciottenne Hannah, il legale di Linch, l’avvocato Chris Morvillo e Nada Morvillo.

Le loro ricerche si sono interrotte nella tarda serata di ieri quando gli speleosub dei Vigili del fuoco sono stati costretti a fermarsi perchè non riuscivano più ad avanzare. Sono riusciti ad accedere fino al ponte di comando dello yacht affondato ma, come hanno spiegato, non sono riusciti ad andare oltre per la presenza di suppellettili che ostacolano il passaggio. "È una Concordia in piccolo", spiega il responsabile della comunicazione in emergenza del comando generale dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, al Corriere della Sera. "All'interno del veliero gli spazi sono ridottissimi e se si incontra un ostacolo è molto complicato avanzare, così come è molto difficile trovare dei percorsi alternativi".