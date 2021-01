"Non siamo sudditi di sudici sudisti". Trento, bufera su Andrea Merler

"Sudici Sudisti? Affermazione che rivela il volto razzista della destra che vuole governare il nostro Paese". Le parole scritte nei giorni scorsi dal vicepresidente del Consiglio comunale di Trento, Andrea Merler fanno ancora discutere. “Siamo cittadini e non sudditi di sudici sudisti”, aveva scritto in una prima versione del post pubblicato su Facebook che era iniziato in questo modo “Un governo meridionalista e sudista, in salsa Pd e 5Stelle, a trazione foggio-salernitana (con cultura del debito) non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della montagna. Se non inizia la stagione invernale non sarà un problema delle regioni del Nord, ma di questo Paese”.

Ad intervenire è Biagio Maimone, tra i fondatori del Movimento dei Sudisti Italiani, l'organismo che si sta creando in questi mesi e che ha come obiettivo quello di rivendicare gli interessi del Sud. La notizia ha già avuto risolto in alcuni giornali siciliani.

Maimone ha deciso di rispondere alle dichiarazioni di Merler. "Non sono sorpreso delle uscite infelici - ha spiegato - di qualche politico facente parte della destra. Mi sorprende, invece, e mi inquieta il fatto che i leader di Lega e Fratelli d'Italia stiano in silenzio e, soprattutto, che non vengano presi provvedimenti immediati, come la richiesta di dimissioni, nei confronti dell'Avvocato in questione”.

Per Maimone “in Italia, ormai vige un clima in cui predomina indisturbata l'intolleranza, nonché il razzismo sociale, etnico e culturale. Bisogna assolutamente fermare questo negativo fermento nazista e oltranzista”.

Un clima di intolleranza che deve essere arginato. “Perché ciò avvenga è necessario che i meridionali prendano coscienza del fatto che i partiti di destra si prendono gioco di loro facendone unicamente un serbatoio di voti. Ciò fa sì che i meridionali, in tal modo, siano sudditi dei poteri economici del Nord e delle mafie, che li vogliono poveri e sottomessi alle loro volontà e non viceversa, come sostiene invece Andrea Merler. Per loro noi meridionali rappresentiamo il nulla e lo attestano le affermazioni di odio e intolleranza che essi ci riservano. Emerge, in modo davvero prepotente, il volto razzista di chi ha la pretesa di voler governare il Paese e noi meridionali”.



fonte www.ildolomiti.it