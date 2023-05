Nuovo blitz di Ultima Generazione. Liquido nero dentro la Fontana di Trevi

Nel corso dell'azione è stato anche srotolato un piccolo striscione per la campagna 'non paghiamo il fossile´



Alle 11,30 di stamane quattro persone legate alla campagna 'non paghiamo il fossile', promossa dal mvoimento Ultima Generazione, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana di Trevi "per chiedere di interrompere immediatamente i sussidi pubblici a tutti i combustibili fossili, causa della crisi climatica che in questi giorni ha investito l'Emilia Romagna e le Marche, devastandone il territorio, mietendo 14 vite, costringendo 10mila persone ad abbandonare le proprie case e lasciando senza luce altre 28mila", si spiega in una nota. L'intervento delle forze dell'ordine - si aggiunge - ha interrotto la protesta e poi alle 11,45 gli attivisti sono stati portati via. "Sono Mattia, ho 19 anni e ho deciso di fare disobbedienza civile perché la tragedia orribile vissuta in questi giorni in Emilia Romagna è un'avvisaglia del futuro nero che attende l'umanità, fatto di siccità alternata ad alluvioni sempre più frequenti e violente", viene spiegato in un comunicato.