Prima della Scala, letame sul tappeto rosso: il flashmob di protesta con i volti di Meloni e Salvini

Scala: letame sul tappeto rosso davanti al Teatro per la Prima

Alcuni attivisti del centro sociale il Cantiere hanno inscenato una protesta davanti al Teatro alla Scala, a Milano, dove stasera andrà in scena ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi che inaugura la stagione scaligera 2024/2025. Davanti all'ingresso del Piermarini i manifestanti hanno srotolato un tappeto rosso sul quale hanno versato sacchi di letame assieme alle immagini della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, del vicepremier Matteo Salvini e del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

“Abbiamo dato il fischio di inizio della Prima Popolare Antimilitare - rivendicano -. Voi su un red carpet di merda. Noi Resistiamo per un mondo libero da guerra e genocidio. Davanti a Teatro alla Scala, dove questa sera andrà in scena la passerella dei potenti di questo Paese, che sbattono il loro lusso in faccia a tutta quants, gli ricordiamo che il genocidio è la guerra sono uno spettacolo di merda”.

E ancora: “Sono ricchi perché fanno affari con le spese militari e con le complicità coloniali che sterminano i popoli dalla Palestina al Congo, dalla Rojava al Sudan. Intanto qui tagliano la scuola, il welfare, la sanità e contro chi protesta approvano misure liberticide. Noi non ci stiamo, noi resistiamo”. I manifestanti, tutti già noti alle forze dell’ordine, saranno deferiti all’autorità giudiziaria. Intanto loro danno appuntamento oggi pomeriggio alle 15 in Porta Venezia per il corteo cittadino.