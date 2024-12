La Forza del Destino per la Prima della Scala di Milano: superstizioni e fascino di un capolavoro verdiano

Con il 7 dicembre si rinnova la tradizione della Prima della Scala, quest’anno dedicata a La Forza del Destino di Giuseppe Verdi. Un’opera che non smette di incantare per la sua potenza musicale, ma che porta con sé un alone di mistero e superstizione, alimentato da leggende che l’hanno resa celebre anche al di fuori del panorama lirico.

Perché si dice che porta sfortuna?

Il titolo dell’opera è spesso evitato dagli addetti ai lavori, sostituito da perifrasi come “Potenza del fato”. Ma da dove nasce questa fama? La superstizione che La Forza del Destino porti sfortuna affonda le sue radici in episodi drammatici che hanno segnato la storia dell’opera.

Commissionata a Verdi nel 1861 per il Teatro Imperiale di San Pietroburgo, la sua prima subì subito un imprevisto: un malore della cantante protagonista fece slittare la rappresentazione. Poco dopo, Francesco Maria Piave, librettista dell’opera, fu colpito da un ictus.

La lista degli eventi sfortunati legati a quest’opera è lunga. Uno degli episodi più noti è la morte improvvisa del baritono Leonard Warren al Metropolitan di New York nel 1960, proprio mentre interpretava Don Carlo di Vargas. Nel 2011, durante le prove dell’opera a Tokyo, un terremoto colpì il Giappone, interrompendo le esibizioni.

Tra superstizione e successo

Nonostante queste coincidenze inquietanti, La Forza del Destino resta un caposaldo del repertorio verdiano. Anche alla Scala, l’opera ha un legame speciale: Verdi ne rivisitò il finale per una nuova versione rappresentata a Milano nel 1869, segnando una sorta di riconciliazione con il teatro milanese.

Il regista Leo Muscato e il baritono Ludovic Tézier, interprete nella Prima del 2024, hanno dichiarato che non si lasciano influenzare da superstizioni. Eppure, come riportato dal Corriere della Sera, c’è chi, tra gli eleganti ospiti del Piermarini, sabato sera potrebbe portare con sé un amuleto anti-sfiga.

Un’opera tra destino e umanità

La Forza del Destino è una composizione drammatica e grottesca che intreccia maledizioni, vendette e fatalità. Con personaggi memorabili come la zingara Preziosilla, l’opera alterna momenti di ironia a quelli di pathos, dando vita a una tensione unica. Nonostante il suo passato “menagramo”, l’opera è un capolavoro che continua a essere discussa, amata e temuta, confermandosi un simbolo dell’eterno fascino di Giuseppe Verdi.

