Rider rapinato a Roma: scovato e denunciato un 16enne

Avevano rapinato un rider di una app di delivery. I Carabinieri della Stazione Roma Trullo hanno individuato e quindi denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un 16enne ritenuto l'autore del reato.

La rapina fu compiuta la sera del 20 dicembre in zona Trullo, con la complicità di altri cinque minori, ancora in corso di identificazione, contro un uomo di 41 anni, rider di un nota app di delivery, attirato in zona con la scusa di un ordine di cibo da asporto.

In particolare gli autori del misfatto, servendosi di una sim telefonica poi risultata smarrita e mai denunciata, si erano registrati all'applicazione dell'azienda di consegne a domicilio, effettuando un ordine da 15 euro circa di panini e bevande. L'ignaro corriere è stato accolto dal branco di minorenni che, coperti da cappucci delle felpe e mascherine chirurgiche, e impugnando delle spranghe di ferro, gli hanno intimato di consegnargli i soldi che aveva con sè. Ma visto che non ne aveva, schernendolo per quella sua condizione, gli hanno rubato la borsa-contenitore utilizzata per traportare il cibo, con all'interno gli stessi panini e bevande che avevano furbescamente ordinato. Le indagini sono scattate la notte stessa in seguito alla denuncia presentata presso la neo Stazione Carabinieri di Roma Trullo, inaugurata nel quartiere il 16 novembre.