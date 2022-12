Stupinigi, la statua di Cristo piange. La Chiesa se la fa consegnare e tace

Stupinigi, la statua e le lacrime di Gesù. "Ha pianto 4 volte"

Una statua di Cristo è stata "sequestrata" dalla Chiesa. Il motivo è legato alle presunte lacrime che sarebbero fuoriuscite dagli occhi di Gesù, un fenomeno apparentemente inspiegabile che però per i fedeli ha un nome: miracolo. La Santa Sede sull'accaduto vuole vederci chiaro, per questo la statua situata in una cappella a Stupinigi, nella periferia di Torino, è stata rimossa dal luogo sacro. La Curia - si legge sulla Stampa - di quanto è accaduto non parla. Ma si faranno esami tecnici sul liquido sgorgato, radiografie per scoprire se ci sono stati trucchi. Poi la commissione d’inchiesta diocesana si esprimerà sull’autenticità del fenomeno.

L’ultima parola - prosegue La Stampa - sarà comunque della Santa Sede (in particolare la Congregazione per la dottrina della fede). Forse ci saranno altri esami, oppure si attesterà il miracolo di Torino. Di questo posto che non è Lourdes, ma dove - dicono - la Madonna sia apparsa tante volte. Avrebbe pianto quattro volte la statua del Cristo. E il signor Enzo fa vedere i filmati. "L’ultima stamattina, proprio mentre la portavamo via per consegnarla alla Curia, come ci hanno chiesto di fare". Intanto Stupinigi viene presa d'assalto dai fedeli. Per chi crede, l'apparizione della madonna e le lacrime di Cristo non possono essere un caso.