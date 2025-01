Decreto Sicurezza, FI: "Modifiche per evitare che il Colle lo rimandi alle Camere"

"Saremmo invece d’accordo ad una normativa che produca una maggiore tutela per le forze dell'ordine per difenderle dalla violenza che è emersa durante alcune manifestazioni"



"Noi avevamo già detto che eravamo d'accordo a piccole modifiche non sostanziali per rendere il provvedimento più adeguato rispetto alla osservazioni avanzate dal Quirinale e questa è la nostra posizione". Così ad Affaritaliani.it Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, sul Decreto Sicurezza che, approvato dalla Camera, è ora al Senato e mentre la Lega chiede di non modificare il testo Fratelli d'Italia ritiene opportuno apportare cambiamenti dopo i rilievi del presidente della Repubblica.



"Forza Italia è d'accordo su alcune piccole e non sostanziali modifiche al decreto, anche se poi ovviamente dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Chiediamo anche che si faccia presto vista la situazione emersa anche negli ultimi giorni sul fronte sicurezza. Certamente sarebbe meglio scongiurare la possibilità che il Quirinale rimandi alle Camere il decreto, ma come al solito decideremo insieme agli alleati".



Nevi poi aggiunge: "E’ stato ampiamente chiarito che nel decreto non c'è e non ci sarà alcuno scudo penale per gli agenti delle forze dell'ordine, un dibattito che non è mai esistito. Nessuno in Italia può avere l'impunità. Saremmo invece d’accordo ad una normativa che produca una maggiore tutela per le forze dell'ordine per difenderle dalla violenza che è emersa durante alcune manifestazioni". Infine sul referendum abrogativo per facilitare la cittadinanza agli stranieri, il portavoce del partito guidato dal vicepremier Antonio Tajani è categorico: "Noi siamo contrari. Abbiamo la nostra proposta, lo Ius Italiae, e quindi al referendum non andremo a votare", conclude.



