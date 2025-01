Trump: "L'Ue si comporta molto male con noi, dovrà pagare i dazi"

Trump attacca l'Europa: "Ci tratta male, dovrà pagare nuovi dazi". Il piano del tycoon

Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti da solo un giorno ma ha già firmato centinaia di decreti destinati a stravolgere ogni settore. Il suo secondo mandato alla Casa Bianca si preannuncia un uragano a livello politico. Il tycoon nelle sue conferenze non risparmia nessuno e si prepara a colpire pesantemente sia il grande nemico, la Cina, sia l'Unione europea. Trump ha avvertito che l'Ue sarà soggetta ai dazi se non dovesse correggere gli squilibri commerciali con gli Stati Uniti. "Ci trattano molto, molto male. Quindi dovranno pagare i dazi". Poi il presidente ha spiegato che sta valutando la possibilità di imporre dazi del 10% sulle importazioni cinesi come ritorsione per il flusso di fentanil.

Ma Trump è impegnato anche su diversi altri fronti e ha annunciato investimenti miliardari sull'intelligenza artificiale. Stargate riunisce Oracle, la società di investimenti giapponese SoftBank e la start-up di intelligenza artificiale generativa OpenAI. Il capo di SoftBank, Masayoshi Son, ha affermato che la joint venture "inizierà a distribuire immediatamente 100 miliardi di dollari", con l’obiettivo di raggiungere un totale di 500 dollari in quattro anni. Donald Trump ha spiegato che questo impegno si aggiunge a quello già preso da Masayoshi Son a metà dicembre, relativo a 100-200 miliardi di dollari di investimenti nel settore tecnologico americano entro quattro anni.

Il presidente e co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha sottolineato che il progetto si è concentrato principalmente sulla costruzione di centri di hosting ed elaborazione dei dati, i famosi “data center”. "I primi sono già in costruzione in Texas", vicino ad Abilene (nord-est), ha spiegato. Donald Trump ha assicurato che la creazione di "Stargate" creerà "quasi immediatamente più di 100.000 posti di lavoro" negli Stati Uniti.