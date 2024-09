Economia in stallo nel terzo trimestre: minore spinta dai consumi, male il tessile

Confcommercio: consumi deboli in estate, Pil fermo nel III trimestre

I mesi estivi più che diradare le ombre sembrano aver consolidato il clima d’incertezza sulle prospettive a breve dell’economia, con l’emergere di alcuni segnali di rallentamento. E' quanto emerge dal consueto studio sulla congiuntura economica di Confcommercio, che rileva come, al di là delle difficoltà dell’industria, anche tra i servizi si comincino a registrare sintomi di fragilità.

Per quanto riguarda il Pil, la stima di Confcommercio per il terzo trimestre è di una variazione congiunturale nulla, corrispondente a una crescita dello 0,6% rispetto a un anno prima. Questa valutazione è sintesi di una riduzione a luglio e di un modesto recupero ad agosto, a cui è seguita una stagnazione a settembre. Con quest’aritmetica, rileva la confederazione, si complicherebbe la possibilità di una crescita del Pdl per il 2024 attorno o poco superiore all’1%. Si spera che "l’imminente revisione dei conti da parte dell’Istat procuri sorprese favorevoli".

In questo contesto non mancano alcuni elementi molto positivi, evidenzia Confcommercio. Il mercato del lavoro conferma la sua dinamicità, con il numero di occupati che ha toccato a luglio il massimo storico, e l’inflazione si mantiene su valori contenuti: per settembre la nostra stima è di una variazione congiunturale nulla e di una crescita su base annua dello 0,9%. Stando all'analisi di Confcommercio, tuttavia, i consumi ad agosto risultano deboli. Registrano infatti, sulla base dell'Icc (Indicatore consumi Confcommercio), una crescita su base annua contenuta e pari allo 0,5%. I beni sono sostanzialmente fermi e i servizi mostrano una variazione dell’1,2%. A supportare la stabilizzazione della domanda, il dato destagionalizzato mostra un calo dello 0,1% su luglio dell’indicatore e una stasi dei consumi per i servizi. "Senza la spinta dei consumi non si cresce", commenta la confederazione. La componente più dinamica, spiega Confcommercio, è quella dei servizi ricreativi (+2%), mentre per il comparto degli alberghi e pubblici esercizi le dinamiche appaiono più contenute (+0,6%). Sebbene in forma provvisoria, i dati di giugno e luglio indicano una moderata riduzione delle presenze turistiche in Italia, con la componente dei residenti a luglio in problematico calo (-6,2% tendenziale).

I primi sette mesi nel complesso indicherebbero, comunque, ancora una crescita di oltre il 2% rispetto al 2023. Dopo i miglioramenti registrati a giugno e luglio il settore dell’automotive è tornato in territorio negativo ad agosto (-9,1%), a segnalare come siano necessari interventi di più ampio respiro per rivitalizzare un settore da tempo in difficoltà. Elementi di debolezza continuano a interessare, forse in modo strutturale, anche altri segmenti di consumo più tradizionali, rileva Confcommercio.

In quest’ottica può essere letto il calo, rilevato anche ad agosto 2024, dalla domanda per l’abbigliamento e le calzature (-2% su base annua), dato che aggrava una situazione già difficile che non sembra essere stata migliorata dalla stagione dei saldi. Analoghe valutazioni possono essere fatte per il segmento relativo ai mobili e agli articoli di arredamento (-1,3%) e ai tabacchi (-3,7%). Per contro si mantengono in territorio decisamente positivo i trasporti aerei (+11,2%) e la domanda di elettricità (+8,5%). Dinamiche positive si rilevano anche per i beni e servizi per le comunicazioni (+3,6%), gli elettrodomestici (+2,5%), i carburanti (+1,6%) e gli alimentari (+0,9%).