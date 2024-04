Pil primo trimestre a +0,3%, l'economia italiana accelera e batte la Germania

Pil, Istat: nel 1° trimestre +0,3% congiunturale e +0,6% annuale, oltre le attese

Secondo l'Istat, nel primo trimestre del 2024 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% in termini tendenziali. Il primo trimestre del 2024 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2023. La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto in tutti i comparti: agricoltura, silvicoltura e pesca, industria e servizi. Dal lato della domanda, si rileva un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2024 è pari a +0,5%.

"L’economia italiana è cresciuta nel primo trimestre del 2024 dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2023 in termini di valori reali del Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato. Si tratta della terza variazione positiva, dopo la flessione registrata nel secondo trimestre 2023", commenta l'Istat. "La stima preliminare di questo trimestre riflette un aumento del comparto primario, di quello del settore industriale e di quello dei servizi. Dal lato della domanda, la componente nazionale, misurata al lordo delle scorte, è in diminuzione, mentre si stima un aumento della componente estera netta. Con questo risultato, di cui si sottolinea la natura provvisoria, la variazione acquisita per il 2024 si attesta allo 0,5%", conclude l'istituto di statistica.

Germania: Pil primo trimestre +0,2%, più delle attese

In Germania il Pil nel primo trimestre dell'anno è cresciuto dello 0,2% su base trimestrale, più delle attese (+0,1%). Lo comunica l'Ufficio federale di statistica Destatis. L'ultimo trimestre 2023 si era chiuso con un calo del Pil dello 0,5% (dato rivisto dal precedente -0,3%). Su base annua, il Pil nel primo trimestre segna un -0,2%. La modesta crescita dei primi tre mesi dell'anno, spiega Destatis, è dovuta all'aumento degli investimenti fissi lordi nel settore delle costruzioni e delle esportazioni. Per contro, si è registrato un calo della spesa per consumi finali delle famiglie.

Pil, Francia: +0,2% congiunturale nel 1° trimestre 2024 e +1,1% annuale, oltre attese

L'economia francese è cresciuta dello 0,2% su base trimestrale nel primo trimestre del 2024, al di sopra delle previsioni di mercato e dei dati del quarto trimestre dello 0,1%. Si è trattato del ritmo di espansione trimestrale più sostenuto dal secondo trimestre del 2023, grazie al forte contributo della domanda interna finale (0,4 punti percentuali). I consumi delle famiglie hanno accelerato (0,4% contro 0,2% nel quarto trimestre), grazie alla stabilità degli acquisti di beni (0,1% contro -0,5%) e alla ripresa dei consumi energetici (0,7% contro -2,3%). Inoltre, la spesa pubblica è aumentata ulteriormente (0,6% contro 0,5%). Gli investimenti fissi hanno registrato un rimbalzo (0,3% contro -0,9%), legato al rimbalzo dei beni manufatti (0,8% contro -1,1%), in particolare dei mezzi di trasporto; e nei servizi di mercato (0,5% vs -0,8%), in particolare nella comunicazione. Su base annua, l’economia è cresciuta dell’1,1% nel primo trimestre, superando il consenso dello 0,9% e segnalando l’aumento più forte in tre trimestri.