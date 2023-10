Agnelli, fuga da Torino. Lapo in Portogallo, Andrea ad Amsterdam e John...

Agnelli, ecco dove vivono gli eredi dell'Avvocato. Una scelta che non gli sarebbe piaciuta

Mentre prosegue la lotta per l'eredità in casa Agnelli-Elkann, si scopre una cosa che non avrebbe fatto piacere all'Avvocato Gianni, tutti i suoi eredi sono in fuga dalla sua amata Torino. Lui sosteneva che testa e cuore della Fiat (e della dinastia) dovessero rimanere lì, ma i suoi discendenti hanno altre idee. Un insegnamento che John Elkann, nonostante sia nato a New York e pensi prima in portoghese per via della sua tata d’infanzia, ha sempre rispettato: da studente del Poli - si legge su Torino Cronaca - viveva in un alloggio alla Crocetta, poi una volta divenuto il patron di Fiat, inteso come l’ex impero, è andato a Villa Frescot, pagando un "affitto" alla nonna che preferiva la Svizzera oppure il suo riad in Marocco. Ma adesso sua moglie Lavinia Borromeo, si sa da tempo, insisterebbe per vivere a Parigi, che tra l’altro non sarebbe una brutta cosa visto il suo ruolo di presidente di Stellantis.

Suo fratello Lapo, invece, dopo le nozze con Joana Lemos è andato a vivere in Portogallo, a Estoril, non distante dal circuito. Quanto alle sue aziende, quelle ormai hanno cambiato proprietario, anche la Italia Independent degli occhiali, con lo stabilimento a Venaria. Andrea Agnelli - prosegue Torino Cronaca - un tempo viveva a Torino assieme alla sua Deniz Akalin. Al momento, dopo aver lasciato la presidenza della Juve, ha deciso di spostare il suo domicilio ad Amsterdam, in Olanda, per meglio controllare gli affari della sua holding. Ginevra fa la spola tra Roma e Torino e Margherita, la figlia dell'Avvocato, vive in Svizzera.