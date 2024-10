Andrea Stroppa, gli affari dell'uomo di Elon Musk in Italia indagato per lo scandalo Sogei

Andrea Stroppa, romano, classe 1994, il referente di Elon Musk in Italia, finito sotto indagine nell’inchiesta Sogei e che s’è subito difeso sui social, per investire proprio nella X.Ai Corp. dello stesso Musk ha trovato da poco un socio “forte” nella persona di Giovanni Pedersoli, noto avvocato milanese e fra l’altro tra i fondatori del private equity QCapital, che ha sborsato oltre 600mila euro.

Pedersoli, infatti, è diventato socio al 33,3% della nuova Lxs Ai srl, sottoscrivendo un aumento di capitale di 65mila euro di nominale con 625mila euro di sovrapprezzo della newco fondata pochi mesi fa dalla Legio X Septimus srl che Stroppa a sua volta controlla attraverso la società semplice Septimus. C’è da osservare che il nome “Legio X” rimanda, probabilmente per caso, alla Decima Legione citata ripetutamente dal generale leghista Roberto Vannacci che a sua volta si richiama alla Decima Mas.

Per tornare a Stroppa e a Pedersoli la Lxs Ai, di cui Stroppa è amministratore unico e dove la sua Legio X Septimus è quindi scesa al 66,67% del capitale, ha come oggetto sociale l’“assunzione e gestione di partecipazioni societarie (inclusa la sottoscrizione di obbligazioni, warrants e altri strumenti finanziari) in X.Ai Corp e nelle società dalla stessa controllate e partecipate”.