La Cina non fa sconti neanche a Bmw: utile in calo di quasi il 40%. Frenano anche i ricavi

Dopo Mercedes e Volkswagen, ora tocca a Bmw: crollo degli utili del 37% nel 2024

Le difficoltà sul mercato cinese e i problemi con i sistemi frenanti del fornitore Continental pesano sui conti del gruppo BMW che ha registrato un forte calo degli utili lo scorso anno - il secondo consecutivo - scesi a 7,7 miliardi di euro al netto delle imposte, -37% rispetto al 2023 mentre anche i ricavi hanno subito una battuta d'arresto significativa, scendendo dell'8,4% a 142 miliardi di euro.

Le vendite sono scese a 2,45 milioni di unità (-4%) anche se quelle di veicoli 100% elettrici sono salite a quota 426.536 (+13,5%) pari al 17% del totale grazie a un'offerta di oltre 15 modelli. All'assemblea verrà proposto un dividendo a 4,3 euro (in calo rispetto ai 6 euro del 2023) e di 4,32 per le azioni privilegiate con un pay out in aumento al 36,7% (33,7% nel 2023). Il cda proporrà anche un buyback fino al 10% del capitale nei prossimi 5 anni, dopo il riacquisto di azioni per quasi 4 miliardi completato a dicembre 2024, per una quota del 6,35% del capitale con un investimento vicino ai 4 miliardi di euro

Nel presentare i conti tuttavia, BMW ha comunicati di prevedere per l'anno in corso un aumento della domanda. In uno scenario di mercato che rimane difficile con l'incognita dei dazi statunitensi il gruppo prevede che il risultato ante imposte sarà più o meno in linea con il livello del 2024. Le difficoltà della BMW rispecchiano peraltro quelle di altre importanti case automobilistiche tedesche. Anche Volkswagen e Mercedes-Benz - sempre per l'impatto dei problemi in Cina - hanno segnalato cali di profitti nel 2024, -31% per Volkswagen a 12,4 miliardi di euro e -28% per Mercedes-Benz in calo del 28% a 10,4 miliardi di euro.