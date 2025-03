Volkswagen, il re delle auto tedesche in crisi. Crolla l'utile (-30%), i conti

Volkswagen, il re delle auto tedesche in crisi

Nel 2024 l'utile netto di Volkswagen è calato del 30,6% a 12,39 miliardi di euro. Lo ha fatto sapere il gruppo automobilistico. Il calo è stato dovuto in particolare alla flessione delle vendite in Cina e all'aumento dei costi.

Quest'inverno Volkswagen ha annunciato un piano di ristrutturazione senza precedenti che prevede il taglio di 35.000 posti di lavoro in Germania. Dopo tre anni di profitti eccezionali, le case automobilistiche tedesche si trovano ad affrontare un calo della domanda, un aumento dei costi, in particolare energetici, e la concorrenza dei marchi cinesi, sempre più posizionati nel settore delle gamme elettriche, a partire dall'anno scorso.

Il gruppo con dieci marchi (VW, Porsche, Skoda, Audi) ha visto le consegne di auto diminuire del 2,3% lo scorso anno. La crescita delle vendite in Nord America (+6,4%) non è riuscita a compensare il netto calo del 9,5% in Cina, il mercato principale della Volkswagen, che rappresenta quasi un terzo delle sue vendite lì, ma sta perdendo quote di mercato.

Inoltre, il gruppo di Wolfsburg ha subito un aumento dei costi fissi, legato al programma di ristrutturazione, che ammonta a 2,6 miliardi di euro, è spiegato nel comunicato dei conti. Di conseguenza, il margine operativo che misura la redditività si è ridotto ad appena il 5,9%. Volkswagen, tuttavia, si aspettava un margine ancora peggiore al 5,6%.

Sebbene negli ultimi anni il gruppo abbia dovuto investire massicciamente nei veicoli elettrici, le vendite in questo segmento stanno incontrando difficoltà, il che ne ritarda la redditività. Dopo una crescita costante durata un decennio, lo scorso anno le vendite di auto elettriche sono calate del 3,4%. Tuttavia, lo scorso anno il gruppo ha realizzato vendite migliori del previsto, in aumento dello 0,7%, arrivando a 324,66 miliardi di euro. In un profit warning pubblicato la scorsa estate, il gruppo aveva previsto un calo dei ricavi. Per il 2025 Volkswagen prevede un aumento delle vendite del 5% e un margine operativo compreso tra il 5,5 e il 6,5%.