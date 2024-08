Borse, la recessione USA fa sprofondare Piazza Affari. Milano va giù, lunedì nero?

Borse, la recessione USA fa sprofondare Piazza Affari. Milano perde il 4% in apertura: è lunedì nero?

I dati che provengono dagli Stati Uniti allarmano i mercati. Piazza Affari, che già i future davano in pesante contrazione, apre a meno 1,78%. Un dato allarmante, visto che già la scorsa settimana si era registrato un saldo decisamente negativo per la piazza milanese.

Ma basta una manciata di scambi e accelera al ribasso, con l'indice Ftse Mib che arretra di quasi due punti percentuali: ora il listino principale di Piazza Affari perde quasi il 4% con le banche che segnano, in un listino in rosso, perdite pesanti. Tra le flessioni maggiori Bper e Mps. A trascinare giù il listino - tutto in rosso - è il titolo Tim che ha toccato il -9% e il settore del credito con Intesa -6%, Unicredit -6,75%, banca Mediolanum -4,98%, Mediobanca -4,77%. Crolla Prysmian a -6,34%, Stm -6,26%. Prese di profitto anche su Leonardo -6,25%, che con Fincantieri oggi ha annunciato una nuova commessa per la Marina da 236 milioni. Orizzonte Sistemi Navali (Osn), la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo, con quote rispettivamente del 51% e del 49%, costruirà per la Marina Militare italiana il quarto pattugliatore di nuova generazione con relativo supporto logistico. Nelle auto Stellantis -3,19%.

Male anche Parigi e Francoforte, che lasciano sul terreno rispettivamente il -2,47% e il -2,5%. Tra i problemi economici, i tassi ancora da tagliare ma anche i venti di guerra che soffiano dal medio Oriente, c’è da scommettere che la settimana che precede Ferragosto sarà decisamente movimentata per i mercati.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in deciso rialzo a 154 punti base, rispetto alla chiusura a quota 148, con il rendimento del titolo decennale italiano che si attesta al 3,63%.