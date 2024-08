Borse asiatiche: crollano su timori recessione Usa. Tokyo, Nikkei mai così male dal 1987

Borse asiatiche: crollano su timori recessione Usa

Tokyo ha guidato un crollo dei titoli azionari asiatici, mentre lo yen ha toccato un massimo da sei mesi dopo che i deboli dati sull'occupazione degli Stati Uniti hanno alimentato i timori di una recessione nella prima economia mondiale e hanno fatto aumentare le scommesse su diversi tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve. Il sell-off ha fatto seguito a un'altra pesante giornata di perdite a Wall Street, dove i pesi massimi del settore tecnologico, tra cui Amazon e Microsoft, hanno subito il contraccolpo a causa dei timori che il rally di quest'anno, alimentato dall'intelligenza artificiale, possa essere stato esagerato.

L'indice di riferimento della capitale giapponese, il Nikkei, che era già crollato del 5,8% venerdì, viaggia in flessione del 12,28% a 31.500,03 punti, in procinto di registrare il più grande calo di punti della sua storia. Il Topix è sceso del 12,38% a 2.223,55 punti. Taiwan è crollata dell'8%, così come Seul. I mercati azionari cinesi sono scesi più moderatamente, con l'indice Hang Seng di Hong Kong in calo dell'1,8%, l'indice composito di Shanghai dell'1,1% e l'indice di Shenzhen dell'1,5%. "Ci sono semplicemente troppi incendi da spegnere, rendendo qualsiasi ripresa oggi un sogno irrealizzabile, soprattutto con il riemergere dei timori di recessione negli Stati Uniti e l'incombente spettro di un atterraggio duro che gela gli investitori globali", ha commentato Stephen Innes di SPI Asset Management. "Il fattore scatenante? Un rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti che ha mancato così tanto il bersaglio da far cadere le mascelle, ma anche le azioni e i rendimenti obbligazionari" a Wall Street, ha aggiunto. Anche i timori di un'escalation delle tensioni in Medio Oriente hanno contribuito alla volatilità del mercato, sulla scia delle minacce dell'Iran e dei suoi alleati contro Israele, incolpato dal movimento islamista palestinese Hamas e dagli Hezbollah libanesi per la morte del leader di Hamas Ismail Haniyeh avvenuta mercoledì.

Il rapporto sul lavoro Usa venerdì scorso ha mostrato che l'economia statunitense ha creato solo 114.000 posti di lavoro il mese scorso, in netto calo rispetto a giugno e molto meno del previsto, mentre il tasso di disoccupazione è salito al livello più alto dall'ottobre 2021. La notizia è arrivata un giorno dopo i dati poco brillanti sulle fabbriche che hanno alimentato i timori che i funzionari della Fed abbiano mantenuto troppo a lungo i costi di finanziamento ai massimi di due decenni. Ciò ha portato a speculare sul fatto che l'economia potrebbe subire un atterraggio duro e cadere in recessione.

Borsa Tokyo: Nikkei affonda, -10%; mai così male dal 1987

Le azioni di Tokyo sono crollate di oltre il 10% negli scambi pomeridiani, appesantite dalla ripresa dello yen e dai pessimi dati sull'occupazione negli Stati Uniti che hanno alimentato i timori di recessione. L'indice di riferimento Nikkei 225 è crollato del 10,01% (3.595 punti) a 32.314,40, mentre il più ampio indice Topix ha perso il 10,49% a quota 2.271,33. Si tratta del più grande crollo in un solo giorno dal tonfo di 3.836 punti, pari al 14,9%, del "lunedì nero" dell'ottobre 1987.