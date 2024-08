Ex Ilva, Palmisano (M5s): "Prestito 'ponte'? Dannoso per la salute. Nuovo corso si allontana dalla transizione green"

“Con il recente prestito ‘ponte’ all’Ex Ilva il governo Meloni va contro ogni principio di difesa della compatibilità ambientale e tutela della salute umana”. Lo dichiara Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha presentato insieme agli altri sette eurodeputati del suo gruppo, un'interrogazione formale alla Commissione Europea riguardante il recente prestito ponte di 320 milioni di euro concesso ad Acciaierie d’Italia (ex ILVA). “Questo finanziamento, destinato a rilanciare la produzione dell'acciaieria di Taranto, solleva – aggiunge - serie preoccupazioni in termini di sostenibilità ambientale e tutela della salute”.

Valentina Palmisano