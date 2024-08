Ferragosto 2024, il carrello della spesa si riempie di carne da grigliare: boom di richieste per salsicce e costine

Ferragosto 2024, la grigliata regna sovrana nel carrello della spesa

Ferragosto, con il classico pranzo che celebra questo appuntamento, si conferma punto fermo della nostra tradizione. E, sul podio del carrello della spesa, troviamo ancora una volta la carne da grigliare, con un forte incremento di richieste per salsiccia (+20%), costine e spiedini (+10%) e hamburger di carne anche aromatizzati (+15%) rispetto alla media venduta nel resto del periodo estivo. Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta complessivamente una settantina di punti vendita). In crescita, di conseguenza, anche i prodotti di accompagnamento: pomodori, zucchine peperoni e insalata (+20%) Grande richiesta, poi, di 'pane casereccio' per la bruschetta, mentre tra le bevande bene vini bianchi e spumante (+10%), oltre alla birra (+25%).

Complici le temperature altissime, infine, alta impennata di acquisti di confezioni di cubetti di ghiaccio con un +30%, angurie e meloni +25%. "Il tutto – spiega il consigliere d’amministrazione del gruppo Giorgio Panizza – con la conferma, anche in questi ultimi giorni di un incremento di vendite del 10% per la merce ‘in offerta’ e per quella con il marchio ‘Il Gigante’. Ancora una volta, l'obiettivo è far convivere la tradizione con acquisti ragionati caratterizzati da un forte orientamento per le etichette contrassegnate made in Italy".