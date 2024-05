Gas, forniture russe a rischio stop in Austria: quotazioni sopra i 34 euro

Austria, a rischio forniture di gas russo

Il mercato del gas naturale ha subito un significativo aumento ad Amsterdam, con i prezzi che superano i 34 euro per megawattora. Il rialzo è rincipalmente motivato dalle preoccupazioni sollevate dall'Austria riguardo a un possibile blocco delle forniture di gas dalla Russia.

L'Austria è un paese particolarmente vulnerabile, poiché dipende fortemente dal gas russo che copre circa l'80% del suo fabbisogno. Pertanto l'operatore austriaco Omv lanciato un "messaggio urgente al mercato" sul rischio di uno stop di fornitura del gas russo da parte di Gazprom. Il timore è legato a una decisione di una "corte straniera", ottenuta da una compagnia energetica europea, che se applicata in Austria, potrebbe imporre a Omv di pagare le forniture alla compagnia europea anziché a Gazprom Export.

La notizia ha provocato un immediato aumento delle quotazioni del gas ad Amsterdam. Nonostante il periodo dell'anno non sia particolarmente critico, grazie a una stagione invernale mite ormai superata, le riserve di gas restano su livelli elevati: il 67% di riempimento in media nell'UE, il 71% in Italia e il 77% in Austria. Pertanto, i rischi immediati per Vienna sono limitati.

Nonostante le riserve attuali siano rassicuranti, l'Austria potrebbe dover seguire l'esempio di altri paesi e diversificare le sue forniture di gas in caso di un'interruzione prolungata. Un'operazione particolarmente complicata per un paese senza sbocchi sul mare, che non può quindi accedere direttamente al gas liquefatto importato via nave, soluzione che ha permesso ad altri paesi di compensare la riduzione delle forniture russe.