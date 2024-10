L'intelligenza artificiale a portata di mano, ma non solo. Google-Vodafone, mega accordo da un miliardo di dollari

Google e Vodafone uniti nell'IA: la partnership da un miliardo di dollari

Vodafone e Google, un'accoppiata perfetta a stravolgere il panorama tech globale. Da un lato, il gigante delle telecomunicazioni in Europa e Africa; dall'altro, l'impero dell'informatica mondiale. Aggiungi un pizzico di IA (che non fa mai male), ed ecco che viene fuori una partnership da 1 miliardo di dollari che promette di riscrivere le regole del gioco nel cloud e nella sicurezza informatica.

In un colpo da maestro, Vodafone e Google hanno siglato un accordo decennale che porterà le tecnologie di Google nell'Intelligenza artificiale "a milioni di persone e aziende in Europa e Africa" tramite i dispositivi dei clienti della Tlc. La partnership si estenderà a oltre 15 paesi in cui Vodafone (ora in fase di acquisizione da parte di Swisscom ndr.) ha già una presenza ben consolidata, e in totale coinvolgerà partner in 45 mercati in tutto il mondo. Grazie a questa nuova fase, i clienti di Vodafone avranno accesso a tecnologie cloud avanzate, soluzioni di intelligenza artificiale generativa e dispositivi come i Google Pixel e altri prodotti Android. Google, a sua volta, sfrutterà i servizi di connettività fissa e mobile di Vodafone per ottimizzare la produttività della propria forza lavoro.

L'obiettivo chiave è fornire ai consumatori accesso a tecnologie avanzate basate su intelligenza artificiale e cloud. Infatti con l'integrazione di Google Cloud, Vodafone potrà ampliare la propria offerta di dispositivi IA, tra cui smartphone Google Pixel e altri telefoni Android di fascia alta, beneficiando della rete 5G paneuropea di Vodafone. Oltretutto per semplificare l'uso di queste tecnologie, Vodafone introdurrà guide online migliorate, esperienze interattive nei negozi e personale appositamente formato per assistere i clienti nella scoperta delle funzionalità AI. I clienti potranno anche abbonarsi a servizi Google come YouTube Premium e Google One, con piani di archiviazione cloud e piani AI Premium basati sui modelli Gemini, promettendo di portare la potenza dell'intelligenza artificiale direttamente nelle mani degli utenti.

Oltre ai vantaggi per i consumatori, la partnership tra Vodafone e Google vanta anche una forte componente aziendale, mirata a migliorare la sicurezza informatica e promuovere la trasformazione digitale delle imprese. Grazie a Google Cloud, Vodafone potrà ampliare i suoi servizi di analisi dei big data, migliorare le capacità di machine learning e introdurre soluzioni di cybersecurity cloud-native. Infatti un punto cruciale della partnership è promuovere l'adozione di standard industriali universali in ambiti come la sicurezza online, lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale e l’interoperabilità delle reti. Vodafone e Google intendono lavorare insieme per stabilire questi standard, stimolando l'innovazione e migliorando i servizi pubblici su larga scala. Entrambe le aziende mirano a rendere l'IA accessibile a una vasta gamma di utenti, favorendo la crescita delle economie digitali emergenti e contribuendo alla trasformazione digitale di governi e piccole imprese in tutto il mondo.

Margherita Della Valle, Ceo di Vodafone, ha dichiarato: "Insieme, Vodafone e Google metteranno nuovi contenuti e dispositivi basati sull'intelligenza artificiale nelle mani di milioni di consumatori. Con questi servizi, i nostri clienti scopriranno nuovi modi di imparare, creare e comunicare, oltre a fruire della Tv, come mai prima d'ora". Dal suo canto, Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet, ha aggiunto: "La nostra partnership ampliata con Vodafone contribuirà a portare i nostri prodotti e servizi AI più avanzati, inclusi i modelli Gemini, a un numero maggiore di persone in Europa e Africa. Sono entusiasta di vedere come gli utenti Vodafone, le piccole imprese e i governi utilizzeranno l'AI generativa e Google Cloud per trasformare il loro modo di lavorare e accedere alle informazioni".