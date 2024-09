Swisscom, l'Antitrust apre un'indagine sull'acquisizione di Vodafone Italia

Swisscom-Vodafone: l'antitrust italiana apre un’indagine

L'autorità antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha avviato un'indagine approfondita (Fase II) sull'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom ai sensi delle norme italiane in materia di controllo delle operazioni di concentrazione. Lo rende noto Swisscom. "Le indagini di Fase II non sono inusuali nel settore delle telecomunicazioni. Swisscom ritiene che l'operazione non leda la competitività. Continueremo a lavorare a stretto contatto e in modo costruttivo con l'autorità antitrust italiana per ottenere un'autorizzazione nei tempi previsti. Swisscom informerà opportunamente non appena ci saranno degli sviluppi significativi", si legge nella nota.

Nel complesso, l'acquisizione di Vodafone Italia "procede conformemente ai tempi prestabiliti". Swisscom si è assicurata il finanziamento del prezzo di acquisto pari a 8 miliardi di euro nel maggio 2024. In aggiunta, ha ricevuto il via libera incondizionato sia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri italiano (legislazione sul golden power) che dalla Commissione della concorrenza svizzera. Swisscom conferma di puntare a chiudere l'operazione nel primo trimestre del 2025.