Imballaggi, lo Scatolificio La Veggia si può "salvare" grazie a Prinzhorn

Imballaggi, lo Scatolificio La Veggia "al riparo" con il gruppo austriaco Prinzhorn

Il Gruppo Prinzhorn ha presentato una proposta di acquisto, nell'ambito di un processo di ristrutturazione di concordato preventivo in continuità aziendale, dello Scatolificio La Veggia S.p.A. ("SLV"), storica società di Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato.

L'acquisizione da parte del Gruppo Prinzhorn, da un lato, salverebbe più di 150 posti di lavoro nello storico scatolificio di Castellarano e, dall'altro, consentirebbe al Gruppo Prinzhorn l'ingresso e l'integrazione nel mercato italiano del cartone ondulato, il secondo più grande in Europa, nel quale Prinzhorn prevede di effettuare significativi investimenti per lo sviluppo del business e dell’occupazione.

Lo scorso 4 luglio 2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha approvato l'omologazione della procedura di Concordato Preventivo, con la relazione favorevole del Commissario Giudiziale, Dott. Silvio Facco, sulla base della proposta di investimento formulata dal Gruppo Prinzhorn.