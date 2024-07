Mediocredito Centrale: nasce MCC ONE, il conto deposito dedicato ai privati. Tassi fino al 4,15%



Mediocredito Centrale amplia ai privati i suoi prodotti e lancia il conto deposito MCC ONE dedicato a maggiorenni e residenti in Italia.

Attivabile online in modo semplice, veloce e in completa autonomia con un deposito minimo di 5 mila euro, MCC ONE offre rendimenti variabili, fino al 4,15%, a seconda della scadenza di vincolo scelta: in particolare, gli interessi annui lordi sono al 4% per 12 mesi, al 4,10% per 18 mesi e al 4,15% per 24 mesi.

Il nuovo prodotto di Mediocredito Centrale, il primo nel suo genere, offre flessibilità e solidità, grazie alla possibilità di svincolare la somma investita in qualsiasi momento con un preavviso di 32 giorni e, come previsto dalla normativa, alla garanzia del Fondo interbancario di tutela dei depositi per gli importi fino a 100.000 euro (complessivi per depositante).

Per accendere il conto deposito MCC ONE è necessario avere un conto corrente presso una banca o un altro soggetto abilitato di fiducia (c.d. Conto di Appoggio), l’identità digitale SPID di livello 2 e un documento d’identità. Una volta attivato il servizio, sarà possibile controllare in tempo reale le somme vincolate e gli interessi maturati collegandosi all’apposita App, semplice e intuitiva.

“Da sempre il nostro compito è stato essere al fianco delle imprese per sostenerne lo sviluppo. Oggi offriamo nuove soluzioni di investimento dedicate ai clienti privati per ampliare il nostro supporto alla crescita del Mezzogiorno e del Paese. Vicini alle imprese, dunque, ma da oggi anche alle persone” - ha dichiarato Francesco Minotti, Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale.